Después de su polémica entrevista en donde afirmaba que el nuevo hospital de Madrid iba a estar compuesto por sanitarios de otros hospitales, Isabel Díaz Ayuso, interpretada por Cristina Gallego, charla con Dani Mateo en El Intermedio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid pide al periodista que no le haga según qué tipo de preguntas, una actitud que saca de quicio a Dani Mateo: "A ver, señora Ayuso que no me está contestando a nada", critica el presentador. Eso sí, preguntada por el estado de alarma, Ayuso critica las restricciones: "Yo solo creo en la libertad, ¿quién soy yo más restringir nada a los madrileños?". Puedes ver la 'entrevista' completa en el vídeo principal de esta noticia.

La 'reacción' de Ayuso al conocer las restricciones

"¡Malditos rojos, nos están rodeando!", grita Isabel Díaz Ayuso (Cristina Gallego) al conocer que el resto de comunidades, hasta las presididas por el PP, tienen restricciones. Puedes verlo en este vídeo de El Intermedio.