Cristina Gallego presenta en El Intermedio su sección 'Ultrainformada', donde ironiza sobre las quejas de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el Ejecutivo y Barajas. Critica que "el Gobierno socialcomunista" ha dejado abierto el aeropuerto de Barajas, "el coladero de virus más grande del mundo".

¿Para qué se va a esforzar Madrid en tomar medidas mas restrictivas como el resto de comunidades si el virus esta llegando en avión?", se pregunta irónicamente y destaca, al más puro estilo Ayuso, que "abran los bares y las discotecas si el Gobierno comunista nos trae la COVID-19 por el aeropuerto que por lo menos nos pille bailando".

"Ahora vendrán los típicos listillos a sueldo del Gobierno a recordar que el principal problema no está en Barajas porque el tráfico aéreo se ha disminuido", señala en su irónico análisis, en donde manda un mensaje: "Me dan igual los datos y las evidencias, desde aquí le digo a Sánchez y al coletas que hagan algo por España y cierren todo el aeropuerto, menos la cafetería, que en los bares no entra el coronavirus".