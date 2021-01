Sandra Sabatés y El Gran Wyoming analizan en El Intermedio 'Mad Max', el programa que informa sobre los cataclismos cotidianos de la Comunidad de Madrid. Los presentadores destacan que Madrid ha decidido parar durante dos semanas el plan de vacunación.

Además, también señalan las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso defendiendo el hospital Zendal: "Después de la que ha caído con la lluvia y las nevadas, dirán que es una buena construcción, ¿o tampoco?", afirma Ayuso a la oposición madrileña.

Unas palabras que dejan alucinado a El Gran Wyoming, quien las analiza en El Intermedio cuando, de repente, es interrumpido por una llamada: la 'presidenta de la Comunidad de Madrid', interpretada por Cristina Gallego. "Tu cara me resulta familiar", destaca Wyoming, a lo que la 'presidenta' responde tajante: "No creo, no frecuento sitios de rojos". Puedes ver su llamada completa en el vídeo principal de esta noticia.

Ayuso acude a 'arreglar' los desperfectos del Zendal

Isabel Díaz Ayuso (Cristina Gallego) acude al rescate del hospital Isabel Zendal, anegado por la borrasca Filomena en este vídeo de El Intermedio.