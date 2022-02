El enfrentamiento entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado ha desencadenado la mayor crisis interna del Partido Popular en mucho tiempo. En El Intermedio, Cristina Gallego y Dani Mateo se han convertido en los grandes protagonistas del momento y han escenificado un tenso cara a cara en un parking. Si bien Casado (Mateo) ha empezado echando balones fuera, Ayuso (Gallego) le ha recriminado su maniobra: "Me lo esperaba del Gobierno de Sánchez, me lo esperaba de los comunistas, pero ¿de ti?; bueno, la verdad que de ti también me lo esperaba un poco".

Respecto a la acusación de espionaje por parte de Ayuso, el Casado de Dani Mateo se ha defendido diciendo que "no era espionaje, era un procedimiento interno habitual consistente en observarte sin que te dieras cuenta detrás de una farola". Poco más tarde ha aparecido un detective privado encarnado por Wyoming en busca de alguien que le pague la factura: "Ya no aceptamos pagos en B", avisaba el investigador. En el vídeo sobre estas líneas se puede ver el vídeo al completo.