Durante esta temporada de El Intermedio, Cristina Gallego realizó muchas imitaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como en el vídeo que puedes ver en la parte superior de la noticia.

En él, la colaboradora del programa realizó el 'Diario de campaña' de Ayuso en las elecciones de Madrid. Esa vez, el acto que protagonizó fue una divertida pegada de carteles. "Madrileños, estoy super emocionada, soy la Trump de Chamberí", afirmó al ritmo de 'Libertad, libertad': "Con Isa, libertad y si no me votas te chapan el bar". Además, también puso en duda el liderazgo de Casado, llamándolo "incompetente": "Eso lo sabemos todos, este es Pablo Casado, oh Pedro Sánchez pisotéame no pasa nada"