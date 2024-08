El Intermedio lanzó hace unos meses 'Comisiónflix' una plataforma de entretenimiento para seguir todas las comisiones de investigación. La primera suscrita a la app fue Cristina Gallego, que aseguró que al 'catálogo' todavía le falta la comisión de las mascarillas. "Creo que es una superproducción, porque con todo lo que se han llevado han tenido más presupuesto que 'La sociedad de la nieve' y aquí ha habido más mordidas", comentó.

Entre las 'producciones' de 'Comisiónflix' se encuentra la broma que un miembro de Vox intentó gastar a Villarejo durante la comisión de investigación de las cloacas de Interior. Otro de los 'episodios' que vio Gallego en sus primeros días como suscriptora fue el momento en que un diputado de la CUP, David Fernández, sacó una chancla a Rodrigo Rato mientras comentaba "nos vemos en el infiero. Hasta pronto, gánster".

Sin embargo, Cristina explicó que su 'programa' favorito fue 'comisión de cocina'. Una 'producción' que contó con la colaboración de 'El Bigotes' desde la cárcel para hablar sobre la 'trama Gürtel'.

Entre otros momentos estrella de las comisiones de investigación, Cristina recordó el enfrentamiento entre Gabriel Rufián y la diputada del PP, Beatriz Escudero, a la que llamó "palmera" durante la comisión de la 'Caja B' del PP. "Si te fijas, entre tanto lío estaba Cascos pensando 'que sigan, que cuanto más se acuerden de su madre, menos se acuerdan de mis sobresueldos'".

Finalmente, Cristina cerró el catálogo de 'Comisiónflix' con "una de terror", la 'comisión fantasma' a la que acudió María Dolores de Cospedal para hablar sobre el espionaje a Luis Bárcenas, pero donde no había nadie. "No está en la categoría que le pertenece, porque alguien del PP queriendo declarar no es de terror, es de ciencia ficción", bromeó.

