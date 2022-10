"Un momentito, me veo obligada a interrumpir porque me avisan desde el VAR de que se ha producido una jugada muy fea que tenemos que revisar", afirma Cristina Gallego, vestida de árbitra, en el plató de El Intermedio, y no, la jugada no ha sido en un terreno de juego sino en los despachos de la Federación Española de Fútbol. "Su presidente, Luis Rubiales, la ha vuelto a liar", destaca Gallego, que manda un mensaje a Gerard Piqué: "Tranquilo, esta vez tú no tienes nada que ver".

Según cuenta 'El Confidencial' en una información en exclusiva, los hechos ocurrieron en 2020 durante un partido entre el Real Madrid y el Sevilla, el máximo responsable de velar por los intereses de todos los clubes de fútbol españoles criticó por la espalda a varios equipos con su padre. "A ver si nos cepillamos a los palangana estos", afirmó Rubiales a su padre por Whatsapp, donde destacó, incluso, el ranking de equipos que peor le caían. Además, se refiere al Atlético de Madrid como "el patético".

Por todo ello, Cristina Gallego analiza en profundidad estas críticas en la 'Champions Hate de Luis Rubiales', donde se ve la clasificación que ha elaborado Rubiales "desde la absoluta neutralidad y el odio más profundo". Puedes verlo al completo en el vídeo de arriba.