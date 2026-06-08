Cristina Gallego, sobre las imágenes de Almeida y su mujer en el concierto de Hakuna: "Cómo le coge para que no se le escape"

La pareja disfruto del concierto del grupo musical religioso, que actuaron en la vigilia que se llevó a cabo en la plaza de Lima de Madrid durante la visita de León XIV.

Cristina Gallego y Dani Mateo hacen un repaso de los momentos más destacados de la visita del papa León XIV a nuestro país. El sumo pontífice llegaba a España el pasado sábado y, tras visitar Madrid, viajará hasta Barcelona y, por último, a las Islas Canarias.

"¿No notáis que se respira mejor en España?", señala Cristina, "y no porque haya pasado ya la temporada de gramíneas, sino porque el Espíritu Santo nos ha bendecido con la presencia del papa". "León, guapetón, León, León, guapetón, te queremos mogollón", canta Gallego.

Dani, por su parte, señala que Pedro Sánchez se perdió la vigilia que llevó a cabo el sumo pontífice en la plaza de Lima el pasado sábado, debido a que fue al festival Primavera Sound, "un festival de donde los jóvenes se rinden a sus más bajos instintos en lugar de hacer lo único que importa: escuchar la palabra del Señor".

"Pues no está Pedro Sánchez para cerrarse la puerta a futuros milagros", indica Cristina. La colaboradora cuenta que el que sí disfruto de la vigilia fue José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, que acudió junto a su esposa, Teresa Urquijo.

"Se lo pasaron pipa en el concierto de Hakuna", cuenta Cristina. "Mirad cómo le coge para que no se le escape", añade, haciendo referencia a unas imágenes en la que se les puede ver abrazados cantando, mientras ella se graba con el móvil. "Ella se sabía la letra de 'pe a pa' y a él le pasa un poquito como bailar el chotis que todavía está aprendiendo", cuenta.

"Igual es que le faltaba circulación porque lo estaba cogiendo muy fuerte", apunta Dani. Para el colaborador, "esto es un matrimonio como Dios manda, amándose en la salud y la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en los conciertos de Hakuna y recogiendo el tendero". "Es el milagro de la visita papal, ver Almeida bailando y Ayuso rodeada de ministros sin saltarle a la yugular", añade.

Mateo indica que todos hemos sido bendecidos por la visita del papa, especialmente los más pequeños, ya que el sumo pontífice ha santiguado a numerosos niños desde su llegada. "Dejad que los niños se acerquen a mí, concretamente todos los bebés que hay en Madrid", añade, "ya sabemos a qué huelen las manos del Papa: a Nenuco".

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