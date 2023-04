La "experta en ciencias del clima con un posgrado en anticiclones y un 9,5 de media en Conocimiento del Medio en 3º de primaria", Cristina Gallego, se persona en el plató de El Intermedio para evidenciar, como "meteoróloga" que hace calor en España. Según explica, los últimos datos "revelan que el bochorno que sufrimos en España no solo se debe al cambio climático, también a ciertas declaraciones de políticos", como las de Moreno Bonilla, que hace unos días aseguró que "legalizar los pozos, en realidad, es para defender Doñana". "¡Qué bochorno!", se le escapa.

Pero no es el único, también hubo otro "pico de bochorno" con las declaraciones de Almeida sobre la ola de calor que afecta a España, cuando aseguró a la prensa que "no hay que alarmar a la población porque no es calor extremo". "Fueron unas declaraciones muy malas para el medioambiente, porque están tan desfasadas que podrían usarse como combustible fósil", espeta Cristina Gallego.

También hay otros políticos de derechas que hacen que "nos entren los calores con sus declaraciones sobre el cambio climático", asegura, y pone de ejemplo a Abascal, Ayuso y Juan García Gallargo, entre otros. "Greta Thumberg tápate los oídos", advierte, y termina su intervención asegurando que tiene tanto calor que "el canalillo que parece un tobogán del Aquópolis". Puedes ver las divertidas soluciones que propone para terminar con el bochorno sobre estas líneas.