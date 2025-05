Cristina Gallego 'anuncia' que ABBA vuelve a Eurovisión con 'Chiquitita': "La canción celebra cómo está quedando Palestina"

El pasado sábado se celebró la final del Festival de Eurovisión. El evento se ha convertido en un debate político de primer orden después de que Israel consiguiera el segundo puesto tras haber recibido un gran apoyo por parte del televoto del público. La polémica se ha producido, por un lado, por las protestas por la participación de Israel en el festival como por la forma en la que este país estuvo a punto de ganar.

Muchos han manifestado su sorpresa e indignación por el respaldo que ha recibido la propuesta de Israel, por ello El Intermedio ha simulado qué podría pasar en la edición del 2026 con el Festival, tras los sucesos de esta edición. Cristina Gallego se convierte en la presentadora de la edición.

En esta edición, como anuncia Gallego, no puede faltar el estado favorito del festival: Israel. "No porque patrocine esta gala", aclara la 'presentadora'. Cristina repasa las actuaciones de la gala. La primera es la de Suecia, que ha vuelto a traer al mítico grupo ABBA. "Ha pasado ya tanto tiempo que ahora se llaman ABBUS". El grupo ha deleitado al festival con una canción "que celebra como está quedando la ilegítima nación de Palestina: 'Chiquitita'".

"La sorpresa de la noche nos la ha dejado el nuevo grupo de rock metal finlandés Metalyahu", anuncia Gallego, "un ritmo agresivo que contrasta con las letras llenas de amor de su canción 'Fuck you, Palestinos, go to hell'". Aunque, como indica la 'presentadora', el favorito indiscutible de la noche: Israel.

"La canción recoge el espíritu de todo el continente y hará que todos sus rivales acaben en el muro de las lamentaciones", indica Cristina. El interprete es el recién nacionalizado King África. "Hace que se nos muevan los pies: a nosotros para bailar y a los palestinos para salir corriendo de Gaza... ¡bomba dron!".

Cristina recuerda a los espectadores que ya pueden votar a través de su móvil. "También os recuerdo que está pinchado por el Mosad así que, votad bien si queréis durar más que un hospital gazatí", añade la 'presentadora'.