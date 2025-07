Un joven sorprende a Thais Villas: "Prefiero que no haya una guerra pero yo lucho por España si hace falta"

"No creo que haya amenaza de guerra", afirma un chico, que, sin embargo, confiesa que cree que existe miedo en el ambiente; "Prefiero que no haya una guerra pero yo lucho por España si hace falta".

En la pasada temporada de El Intermedio, Thais Villas ha salido a la calle para preguntar a la gente por el kit de supervivencia y si la gente está preocupada por la creciente tensión mundial. "Nos están diciendo que hay que rearmarse e, incluso, comprar un kit de supervivencia", destaca Thais Villas, que abre debate en la calle sobre qué opinan los ciudadanos.

"Yo creo que el riesgo de guerra es real", afirma un señor, que destaca que "tenemos a Putin por un lado y a Trump por otro" y "hay un riesgo". Por su parte, un joven comparte la opinión del señor asegurando que "hay que tener cuidado": "Todo lo que se está hablando... algo puede haber".

Sin embargo, otro grupo de ciudadanos asegura que no creen que pase nada. Una joven explica que "puede pasar todo", pero no cree que "sea la opción": "No creo que Rusia tenga en mente tirarnos un misil a nosotros". "Ahora mismo con la actual guerra de Ucrania y Rusia, Rusia no tiene tanto armamento para tirarnos a nosotros, porque ahora mismo no le valdría de nada ya que nosotros tenemos aliados que tienen mucho más poder armamentístico que ellos", reflexiona una joven.

Por su parte, una mujer explica que "ves el mundo que está cambiando y que está yendo a unos puntos que hacer diez años no pensabas". Por eso, la mujer asegura que hay que rearmarse como "prevención". Por último, un chico afirma que no cree "que haya amenaza de guerra": "Prefiero que no haya una guerra pero yo lucho por España si hace falta".

