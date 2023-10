En una nueva entrega de su sección 'OK Boomer', Thais Villas entrevista a Alba Moreno, una chica que triunfa en Tik Tok con sus vídeos en los que divulga conceptos relacionados con la física. "Siempre me he interesado por el tema del universo, miraba al cielo y hacía muchas preguntas a mi madre y cuando supe que había una carrera que respondía a la mayoría de ellas, fui a por ella", recuerda.

"Me quedaba sin amigos ni amigas para explicarles cosas de física", explica Alba Moreno sobre qué le movió a dar el salto a Tik Tok. También afirma que, debido a sus 'looks', "siempre he sentido que tenía que demostrar el doble que mis compañeros, lo cual me enfada muchísimo". Sin embargo, afirma que lo ha superado "no echando cuenta a esas críticas, demostrar lo que yo creo que debo demostrar y seguir para adelante". En este sentido, recuerda un desagradable episodio en una charla sobre agujeros negros, cuando el especialista que la daba intentó que no pudiera preguntar: "Me hizo ver que mi pregunta era tonta y justo después a un chico le dijo que la suya era muy inteligente".

Frente a los que aseguran que la física y las matemáticas no sirven en la vida diaria, Alba incluso se emociona al defender que "tu ves el mundo de otra forma cuando entiendes los procesos de las cosas, es super bonito y a mi me apasiona".