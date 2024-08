Hace unos años, Thais Villas se reunió en 'Petit comité' con dos niños para conocer de primera mano qué opinaban sobre el amor, "un tema universal". "¿Qué es el amor?", preguntó la reportera a los dos pequeños. "No sé cómo explicarlo", afirmó un niño mientras que su compañera destacaba que el amor es "cuando dos personas se quieren".

Pero, ¿cómo se sabe que dos personas están enamoradas? "Yo lo noto porque siempre tienen posturas de amor", afirmó la niña, que explicó que las posturas de amor son "algo elegante" y que se realizan "mirando fijamente a quien quieres". Por su parte, el niño afirmaba que detectaba a los novios cuando se miraban, se iban juntos en el recreo y se decían cosas al oído: "Sobre todo los de 6ºº, que se hacen masajes". "Qué me estás contando", afirmó sorprendida Thais Villas.

¿Les gustaría tener en un futuro una pareja seria? "Sí, pero desde que mi padre me contó lo que se hacía para tener bebés me da asco", confesó la niña en el vídeo principal de esta noticia, que insistió a Thais Villas: "Me da grima lo que hacéis para tener bebés".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.