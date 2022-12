Después de la detención de su número dos, Ignacio González, a Esperanza Aguirre se le acumularon las ranas, por eso, Gonzo quiso acompañarla con una furgoneta muy original y con sus queridas amigas durante su comparecencia como testigo en el juicio de la trama 'Gürtel'.

Y sobre este tema, el reportero de El Intermedio le realizó la típica pregunta incómoda a Wyoming: "Cuando presentabas CQC, convertiste a Aguirre en un personaje popular, divertido e inocente. ¿Hasta qué punto crees que eres importante en su carrera?". El presentador no dudó en responder: "Yo la descubrí. Era una niña prodigio igual que Marisol, lástima que Aguirre no se retirara a tiempo como ella".

El Gran Wyoming ató cabos y descubrió la relación de Esperanza Aguirre y la canción "20 de abril" de Celtas Cortos: "Quizás cuando hablaban de la cabaña del Turmo, hablaban del ático de Ignacio González".

Finalmente, el presentador de El Intermedio quiso mandarle un mensaje de apoyo a la portavoz del PP del Ayuntamiento de Madrid: "Al fin y al cabo somos dos sexagenarios que lo tuvieron todo y ahora ven cerca el final de su carrera". "No te lo tomes así, aprende de Rajoy que va encantado a declarar. Con llorar no ganas nada, a no ser que las lágrimas vayan al Canal de Isabel II".