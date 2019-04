El mensaje solidario de Wyoming a Aguirre: "Ambos tenemos líos judiciales por nuestros números dos"

AGUIRRE LLORA POR IGNACIO GONZÁLEZ

El Intermedio analiza las lágrimas de Aguirre por Ignacio González y Wyoming ha querido mandarle un mensaje de apoyo: "Al fin y al cabo somos dos sexagenarios que lo tuvieron todo y ahora ven cerca el final de su carrera". "No te lo tomes así, aprende de Rajoy que va encantado a declarar. Con llorar no ganas nada, a no ser que las lágrimas vayan al Canal de Isabel II".