Hace unos meses una encuesta reveló que casi la mitad de los españoles son partidarios de que se puedan mantener varias relaciones a la vez, lo que unos llaman relación abierta. El Intermedio salió a la calle para preguntar a los ciudadanos su opinión sobre el poliamor o las relaciones abiertas y descubrir si los españoles son así de liberales.

La reportera preguntaba a un chico si se considera monógamo. El respondía de manera categórica que sí. "Creo que es lo que va mas con mi estilo y también un poco lo que se me ha inculcado desde que era pequeño", le decía a la reportera. La opinión del joven era compartida también por una pareja. Ambos se consideraban monógamos y, además, tampoco concebían el abrir su pareja y estar con otras personas., "Me gusta que la persona con la que estoy solo tenga ojos y sentimientos para mi", exponía la joven.

Otro hombre, en cambio, explicaba al programa que, en el fondo, se considera monógamo aunque, anteriormente, había tenido una pareja abierta, algo que no salió muy bien: "El pacto era pásatelo bien y no me lo cuentes, funcionó hasta cierto momento que ya no pudo ser". Al igual que él, otro chico expresaba que se consideraba monógamo pero también había tenido relaciones abiertas, pero no siempre lo sabían sus parejas: "A veces era mutuo, en algún punto tuve algún desliz y fue mal", le contaba a la reportera.

Otra chica le contaba a la reportera que, en su caso, había tenido también varias relaciones a la vez "pero sin tener un compromiso de que fuera mi pareja". En su opinión, "cuando empiezas a quedar con una persona o empiezas a conocer a alguien, a lo mejor no quieres conocer solo a esa persona o no estás tan apegada a esa persona como para guardarle una fidelidad eterna". En su caso, ninguna de sus parejas llegó a descubrir que simultaneaba las relaciones. "Ojos que no ven, corazón que no siente", expresaba la joven.

