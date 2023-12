Carles Tamayo es un joven youtuber que triunfa con sus reportajes de investigación. También es el protagonista de la nueva entrega de 'OK Boomer', en la que explica a Thais Villas cómo, tras varios trabajos precarios, vio que lograr seguidores en redes sociales era el camino para desarrollar su pasión, comunicar: "El primer mes gané más que todos los anteriores", afirma.

En el vídeo sobre estas líneas, Tamayo asegura que su experiencia grabando bodas, bautizos y comuniones le ha servido en sus reportajes de investigación: "Tienes que captar el momento cuando está pasando y perderme muchos momentos de anillo me ha ayudado para no perderme lo que yo quiero".

Para su conocido reportaje sobre la iglesia palmariana, explica que "en ningún momento pensé infiltrarme en esa secta", sino que decidió preguntarles directamente por email, momento en que intentaron captarle. Una vez dentro, cuenta que experimentó el "bombardeo de amor" de la secta. No fue en la única que entró, si bien en otra sí que le pillaron tras varios rituales de ayahuasca y ver a "cincuenta personas vomitando en una habitación cerrada": "Un día me vino un tío por detrás y me dijo 'sé quién eres'", recuerda.

Tamayo también confiesa que el 'Salvados' del accidente del metro de Valencia ha sido una de sus grandes fuentes de inspiración y que a él le gustaría "que si hago algún vídeo, ayudase a nivel social". En este sentido, muestra su satisfacción por "cuando he hecho algún reportaje y se ha reabierto una investigación policial".