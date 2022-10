Para Carla Antonelli, histórica socialista, primera diputada trans y defensora de los Derechos LGTBI, la decisión del PSOE de ampliar el plazo para la ley trans ha sido el detonante para abandonar el partido. "Es un plazo mentiroso y que lo único que pretende es alargarlo", afirma la hasta ahora socialista a Andrea Ropero: "Andrea, eso, en mi nombre no, ni en el de militancia, la batalla continua".

"La ley Trans tiene que ser ley y nos tienen que escuchar", insiste Carla Antonelli. "He sido diputada diez años, soy política y me conozco los entresijos y la manera de actuar", destaca la política trans, que asegura que ampliar el plazo de la ley trans como ha hecho el PSOE "es solo es dilatarla en el tiempo": "Que no engañen a nadie, quienes no podemos esperar más tiempo somos las personas trans, sobre todo las niñas niños y niñes porque crecen y no saben de tiempos políticos".

"Todo está montado y basado en una mentira, la autodeterminación de género la hemos votado el PSOE y llevado a los parlamentos y al Congreso", insiste Antonelli, que afirma que "el PSOE siempre estuvo a favor". "Ahora en un guerra de poder, como hay personas que ya no están en el Ministerio de Igualdad sino que lo tiene la otra parte del Gobierno, donde dijeron digo dicen Diego", afirma la política trans que insiste en que "hay una guerra de poder por el feminismo" porque "hay un Ministerio de Igualdad que lo tiene quien lo tiene". Puedes ver la entrevista completa, donde manda un rotundo mensaje a Pedro Sánchez y habla también de Carmen Calvo en el vídeo de arriba.