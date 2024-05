Dicen que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, pero ¿han hecho ya las españoles su cambio de armario? Para descubrirlo Thais Villas se desplaza hasta un barrio rico y un barrio obrero, donde descubre los diferentes armarios que tienen sus vecinas. Por ejemplo, una joven de un barrio rico explica que lo guarda "todo bien empaquetado en la bodega" de su piso y desvela que le ayuda la mujer que trabaja con ella en la casa. "Vamos, que lo hace ella", afirma rotunda Thais Villas a la joven,

Además, esta chica de barrio rico confiesa cuántos vestidos tiene y cuál es la prenda de su armario que más le ha costado: "El vestido más caro que tengo me costó 1.950 euros y lo compré hace tres días". Una confesión que deja alucinada a Thais Villas, que responde: "1.900 pavos, a tope, Mari, eres mi ídola". Por otro lado, una mujer de barrio obrero afirma que siempre lleva lo mismo: "Siempre voy vestida fresca". ¿El motivo? "Tengo la menopausia", explica la mujer a Thais Villas, que destaca que eso es una "buenísima razón".

Además, esta vecina de barrio obrero explica por qué solo tiene tres pares de zapatos: "De los chinos no me gustan y para los caros no me da". Puedes ver el reportaje al completo en el vídeo principal de esta noticia.