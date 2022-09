El Intermedio inició su andadura en 2006 y hoy cumple 2.500 programas. Para celebrarlo, ha entrevistado al presidente que gobernaba por aquél entonces: José Luis Rodríguez Zapatero. El ex líder socialista ha comenzado la entrevista dando la enhorabuena al programa y haciendo una broma a Wyoming: "Has permanecido mucho más tiempo que yo en el poder, de lo cual me alegro", comenta. "Yo tenía menos enemigos", le contesta jocosamente el presentador.

"El rigor y la profesionalidad de Sandra y tu gesto, tus caras, que son editoriales, siempre lo he pensado", destaca Zapatero, que explica que actualmente dedica el tiempo a conferencias alrededor del mundo, seminarios y varios patronatos. "Qué pérdida de tiempo, pudiendo estar en una empresa energética llevándoselo muerto", apunta con ironía Wyoming. Puedes ver este momento en el vídeo sobre estas líneas, donde el ex presidente analiza qué ha cambiado para mejor en España a lo largo de estos 16 años.