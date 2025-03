Bernardo Navazo, sobre la negociación entre Rusia y EEUU: "Si no estás en la mesa, significa que estás en el menú"

Andrea Ropero charla con el politólogo sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Durante la última llamada entre Trump y Zelenski, el ucraniano no dudó en manifestar que no iba a reconocer los territorios ocupados por Rusia.

Tras las noticias sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania o el reciente ataque de Israel contra la Franja de Gaza, Andrea Ropero charla con el politólogo Bernardo Navazo, especializado en relaciones internacionales. La reportera pregunta al politólogo si Ucrania está en condiciones de exigir algo a Rusia en su negociación. Como indica, en la última llamada entre Donald Trump y Volodímir O. Zelenski, el ucraniano ha insistido en que no va a reconocer los territorios ocupados por Rusia.

Navazo recurre a un refrán que dice que "si no estás en la mesa, significa que estás en el menú". "Zelenski no tiene recursos, no tiene activos. El principal activo ha sido su capacidad de movilizar a su pueblo pero sigue necesitando recursos económicos y material militar extranjero", afirma el politólogo, "y eso le posiciona en un punto de vulnerabilidad".

Como indica, el presidente estadounidense es consciente de esa posición de vulnerabilidad y, por ello, "quiere cerrar este capitulo para centrarse en otras prioridades de EEUU". "Eventualmente, vamos a encontrar algún tipo de acuerdo entre Rusia y EEUU para forzar a Ucrania a que llegue a esta situación de alto al fuego y, el país, en cierto modo, se divida", añade. "Que este conflicto se quede congelado por décadas es un escenario plausible", concluye.