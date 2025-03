Rusia y Ucrania intercambian 350 prisioneros tras la charla de Trump con Putin

Las negociaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos (EEUU) como mediador, entre otros, como los Emiratos Árabes Unidos, empiezan a dar resultados con el intercambio de 350 prisioneros de guerra -175 por cada parte- ejecutado este miércoles entre ambos bandos del conflicto que ya supera los tres años de duración. Si bien se trata de un pequeñísimo paso en el proceso de paz es un adelanto.

La medida ya fue adelantada este martes por el Kremlin tras la conversación mantenida por el presidente ruso, Vladimir Putin, con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que abordaron un posible acuerdo para la paz en Ucrania. Precisamente, este miércoles el republicano ha mantenido una "muy buena" conversación con el ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Como resultado del proceso de negociaciones, 175 militares rusos fueron devueltos del territorio controlado por el régimen de Kyiv. A cambio, como gesto de buena voluntad, fueron trasladados 175 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania y 22 prisioneros de guerra gravemente heridos", anunciaba este miércoles el Ministerio de Defensa ruso.

La misma cartera ha detallado en su perfil oficial de Telegram que ahora todos los militares rusos liberados por Ucrania se encuentran en territorio de Bielorrusia, donde reciben atención médica y psicológica. Será más tarde cuando sean trasladados a Rusia, donde seguirán recibiendo atención sanitaria por parte del Estado.

Poco después, Zelenski confirmaba el intercambio, que ha celebrado como uno de esos días en que "Ucrania recupera a su gente". Asimismo, el mandatario también ha señalado que entre los 22 heridos liberados por Moscú hay algunos en estado grave, al tiempo que ha precisado que todos ellos necesitan de atención psicológica.

"Este es uno de los intercambios de prisioneros de guerra más grandes. Regresan a casa nuestros soldados, sargentos y oficiales, guerreros que lucharon por la libertad en las filas de las Fuerzas Armadas, la Marina, la Guardia Nacional, las Fuerzas de Defensa Territorial y la Guardia Fronteriza", ha dicho en sus redes sociales en una publicación recogida por Europa Press.

Según Zelenski, los militares liberados por Moscú combatieron en la batalla de Azovstal y en los frentes de Donetsk, Lugansk, Jersón, Járkiv, Mikoaliv, Zaporiyia y Sumy. Además, también lo hicieron en los enfrentamientos en la región rusa de Kursk, donde Ucrania lanzó una incursión terrestre en agosto del año pasado y que ahora ya parece derrotada. Ambas partes han aprovechado la ocasión para destacar el papel de las autoridades de Emiratos Árabes Unidos por sus "esfuerzos de mediación humanitaria".

Putin y Trump mantuvieron en la víspera una conversación telefónica tras la que el líder ruso se abrió a pausar los ataques rusos sobre infraestructura energética ucraniana durante 30 días. Eso sí, rechazó la iniciativa estadounidense de un alto el fuego temporal, aprobada la semana pasada por Ucrania en el marco de un encuentro entre una delegación ucraniana y otra estadounidense en la ciudad saudí de Yeda.

Fue, precisamente, en estas conversaciones entre los líderes ruso y estadounidense en la que se abordó la posibilidad de llevar a cabo este intercambio de prisioneros, si bien no se brindaron más detalles. Por su parte, el presidente ucraniano no dudó en reiterar que, a pesar de los contactos entre Washington y Moscú, el Kremlin no está preparado para la paz.