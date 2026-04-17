20º aniversario
Bardem, Serrat, Glòria Serra, Arturo Valls, Irene Escolar y Fernando Tejero felicitan a El Intermedio por su 20º aniversario
Numerosos rostros conocidos se han sumado a la celebración del 20º aniversario de El Intermedio con mensajes de cariño y reconocimiento al programa.
El 20º aniversario de El Intermedio ha reunido también a numerosas personalidades del mundo de la cultura y la televisión, que han querido perder la oportunidad de felicitar al equipo con mensajes especiales.
Javier Bardem
"Feliz cumpleaños a El Intermedio. 20 años de buena televisión. Gran Wyoming, Sandra Sabatés… Felicidades por hacer una televisión inteligente, divertida, crítica, pero sobre todo amena. Ojalá sean otros 20 años más".
Arturo Valls
"Quiero felicitar a todo el equipo de El Intermedio, menos al Gran Wyoming...20 años ya, estáis adolescentes, ¡unos jovencuelos!"
Irene Escolar
"Felices 20 años a uno de mis programas favoritos de televisión".
Glòria Serra
"Qué ilusión que lleguéis a los 20, porque eso quiere decir que nosotros también tenemos oportunidades de atraparos".
Fernando Tejero
"Muy admirador de *El Intermedio* y de mi querido Wyoming. Ojalá sean 50 años más. ¡Viva las cosas bien hechas!".
Joan Manuel Serrat
"Estoy en un país austral y me pierdo la posibilidad de estar con todos ustedes celebrando este aniversario. Mis deseos de que cumpláis muchos más".
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