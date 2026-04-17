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20º aniversario

Bardem, Serrat, Glòria Serra, Arturo Valls, Irene Escolar y Fernando Tejero felicitan a El Intermedio por su 20º aniversario

Numerosos rostros conocidos se han sumado a la celebración del 20º aniversario de El Intermedio con mensajes de cariño y reconocimiento al programa.

Bardem, Serrat, Glòria Serra, Arturo Valls, Irene Escolar y Fernando Tejero felicitan a El Intermedio por su 20º aniversario

El 20º aniversario de El Intermedio ha reunido también a numerosas personalidades del mundo de la cultura y la televisión, que han querido perder la oportunidad de felicitar al equipo con mensajes especiales.

Javier Bardem

"Feliz cumpleaños a El Intermedio. 20 años de buena televisión. Gran Wyoming, Sandra Sabatés… Felicidades por hacer una televisión inteligente, divertida, crítica, pero sobre todo amena. Ojalá sean otros 20 años más".

Arturo Valls

"Quiero felicitar a todo el equipo de El Intermedio, menos al Gran Wyoming...20 años ya, estáis adolescentes, ¡unos jovencuelos!"

Irene Escolar

"Felices 20 años a uno de mis programas favoritos de televisión".

Glòria Serra

"Qué ilusión que lleguéis a los 20, porque eso quiere decir que nosotros también tenemos oportunidades de atraparos".

Fernando Tejero

"Muy admirador de *El Intermedio* y de mi querido Wyoming. Ojalá sean 50 años más. ¡Viva las cosas bien hechas!".

Joan Manuel Serrat

"Estoy en un país austral y me pierdo la posibilidad de estar con todos ustedes celebrando este aniversario. Mis deseos de que cumpláis muchos más".

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