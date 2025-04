'Bárbara Rey' reclama al 'rey emérito' una demanda como la de Revilla: "65 millones no es nada con lo que puedo sacar en los platós"

Después de la denuncia del rey Juan Carlos a Miguel Ángel Revilla, 'Bárbara Rey' ha viajado hasta Abu Dabi para preguntar directamente al 'emérito' por qué no la ha demandado también a ella.

Cristina Gallego imita a la 'vedette' que visita a 'Juan Carlos' con una paella y el "emplatado": "Me tienes más calado que la Agencia Tributaria", reconoce el 'monarca' al que da vida Wyoming.

'Bárbara' le pregunta qué tal se encuentra tras la denuncia a Revilla: "Te has debido llevar un disgusto más grande que cuando Felipe te dijo que se casaba con la del informativo y pensaste que era Rosa María Mateo".

"Me pone a parir más que doña Sofía y lo suyo me duele más, porque a él se le entiende cuando habla", responde "Juanito", que recuerda cuando él y Revilla eran muy amigos: "Una vez estuvimos a punto de irnos al parque de Cabárceno para que cazara un oso".

"Pero si no ha contado nada que no sepa ya todo el mundo y no ha sacado ni fotos", reacciona Bárbara Rey, que asegura indignada que "no es justo" que denuncie a Revilla y a ella no: "65 millones no es nada con todo lo que yo puedo sacar yendo de plató en plató enseñando tu demanda". "O me pones una demanda, o lo cuento todo", le amenaza.