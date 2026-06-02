Baltasar Garzón afirma que no comparte las críticas del CGPJ hacia el Gobierno: "Se puede y se debe criticar a la justicia"

El juez considera que se puede y se debe hablar sobre la justicia y que textos como los que acaba de publicar el CGPJ "parece que se establece un manto de protección para los jueces".

El Consejo General del Poder Judicial ha regañado de nuevo al Gobierno por sus críticas hacia los jueces. En el texto, afean las declaraciones de diferentes miembros del Gobierno sobre los jueces que están en procedimientos que afectan al PSOE o su entorno. El Gran Wyoming aprovecha la presencia en El Intermedio del juez Baltasar Garzón para saber qué opina sobre este texto.

"Respeto lo que haya dicho el Consejo", indica, "pero no lo comparto porque parece que se establece un manto de protección para los jueces, que no se puede hablar de la justicia". El magistrado afirma que "se puede y se debe hablar de la justicia, se puede y se debe criticar".

Garzón cree que las críticas del Gobierno van más en la dirección de "cómo se proyectan y se conocen las resoluciones judiciales que dan inicio a un procedimiento". El juez indica que "quien resulta afectado como investigado" ya no recibe el nombre de investigado sino que, directamente, se le define como imputado, "sabiendo que la expresión imputado ya no existe en la ley, pues se le condena prácticamente a una situación que es difícilmente reversible en lo personal y en lo profesional".

El magistrado afirma que los jueces, los fiscales y los operadores judiciales "son personas normales y corrientes y también se van a sentir influenciado por el contexto social". "¿O es que creemos que son tan impolutos que no nos afecta lo que está sucediendo?", plantea. "Claro que nos afecta", señala.

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