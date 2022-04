Thais Villas ha estado en la Feria del Libro de Barcelona, no para saber las novelas preferidas de los asistentes, sino para preguntarles cómo sería un libro sobre su vida. Las respuestas de los entrevistados abarcan todo tipo de géneros, desde las aventuras de un hombre que ganó un coche y un viaje a Río de Janeiro, hasta el cuento de una chica que perdió una zapatilla, se desmayó en un concierto de Dani Martín y consiguió darle la mano a su ídolo.

'La aventura de amar', 'Cincuenta sombras de Thais' o 'Aventuras gastronómicas' no son novelas reales, sino los títulos que los protagonistas ponen a sus historias, que se pueden ver en el vídeo sobre estas líneas, donde también hay villanos, como compañías femeninas de las que prefieren no hablar porque "los abogados son muy caros" o un casero inglés que no devolvió el depósito. Sin embargo, todas ellas tienen algo en común: una historia de amor con la pareja que tienen actualmente.