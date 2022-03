El Intermedio ha hecho una conexión con Guillermo Fesser que, desde Estados Unidos, ha repasado la actualidad del país norteamericano. En esta ocasión el absoluto protagonismo ha sido el presidente Joe Biden y su discurso sobre el Estado de la Nación que, como no podía ser de otro modo, ha versado sobre la guerra en Ucrania.

Respecto a la amenaza nuclear realizada por parte del gobierno de Vladimir Putin, Fesser ha contado la inquietud con la que se ve en Estados Unidos los duros mensajes desde Rusia y la postura de Biden, que "no ha dejado claro que esto no vaya a desencadenar en una guerra", aunque ha señalado que lo que si ha tranquilizado es "que no haya respondido violentamente a la amenaza de Putin". El análisis al completo del colaborador de El Intermedio, en el vídeo sobre estas líneas.

"Aquí nadie pone en duda un gran asalto por parte de Rusia"

Mikel Ayestaran ha encontrado Kiev convertida en "una ciudad absolutamente fantasma", así como una gran presencia militar en su exterior y grupos de voluntarios con armas controlando sus barrios. Puedes ver su crónica en este vídeo.