Así responde una mujer a los que hablan bien de Franco: "Es lo mismo que hablar bien de Hitler"

Una mujer afirma que lo que "no se puede permitir es que haya gente que ensalce la figura de Franco y que todavía busquen excusas para decir que Franco hizo algo bien".

Thais Villas sale a la calle con 'Hablando se enciende la gente' para hablar con los ciudadanos de los actos de conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. "Si tú quieres hacer una nueva etapa no tienes que celebrar lo antiguo", afirma una joven, que se pregunta "por qué no ir hacia delante en vez de hacia atrás".

"Es que para ir hacia adelante primero hay que arreglar lo que estaba mal", contesta, por su parte, rotunda una mujer mientras que otra destaca que lo que le interesa es "defender la democracia". "¿La que hay ahora? Porque esto no es democracia...", responde un hombre a la mujer, quien contesta rotunda: "Ah, ¿no hay democracia? Entonces tú no sabes lo que es no tener democracia".

Por su parte, otra mujer insiste en que lo que "no se puede permitir es que haya gente que ensalce la figura de Franco y que todavía busquen excusas para decir que Franco hizo algo bien": "Es lo mismo que hablar bien de Hitler". Puedes ver el debate en el vídeo principal de esta noticia.