En la temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas salió a la calle con su sección de 'Hablando se enciende la gente' para preguntar a los españoles sobre las tetas de las mujeres, ¿estarán a favor o en contra de que se enseñen en sitios públicos, como playas y piscinas?

"Como hombre heterosexual prefiero no verlas", respondió un joven, que afirmó que le resultaba "incómodo" que sus amigas estuvieran en tetas en la plata. Pero para esas personas a las que le incomodan los topless, otro grupo de gente, en donde había también algún hombre, afirmaron que "el problema lo tiene él" o " a quien no le guste que no mire". Es más, una de las mujeres que estaba a favor de los topless defendió que si se hablaba de sexualidad, "el pecho de un chico es algo sexual, es algo que atrae a la mujer", sobre todo, los "pechos musculados".

