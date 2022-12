Dani Mateo y El Gran Wyoming analizan en esta versión de El Intermedio "el año 2019 como el año del ultraconservador sin complejos". "No hay nada más moderno que ser carca", apunta Mateo. "Jaime Mayor Oreja, en una entrevista concedida a 'El Mundo', ha alertado de la crisis moral a la que se enfrenta nuestra sociedad por culpa de valores progres", explican los presentadores.

"Tiene afición a poner de moda cosas del pasado", dice Wyoming, y como autoridad en defensa de la vida ha comparado a un embrión con una persona que va a nacer. "¿Por qué tienes derecho a matar un embrión con síndrome de Down y luego no tienes el derecho a matarlo no cuando tiene 40?, se preguntaba Mayor Oreja". "Sigue la lógica de los españoles de bien", explica Wyoming: "Jamás han entrado a una clínica para abortar, como mucho para comprarle un bebé a una monja."

También ha utilizado frases de la Biblia para rebatir la ideología de género. Sobre la eutanasia, respecto a la que se posiciona en contra, ha dicho que "evidentemente es más cómodo matar a la persona que te molesta en casa que mantenerla hasta el último momento". Wyoming ha advertido que "matar está mal, salvo que lo hicieras del 36 al 75".

En otro capítulo del Inter NO-DO, Wyoming narra el ascenso de Vox. "La capital hispalense fue testigo de los triunfos de un partido cristiano y decente", decía el presentador tras las elecciones andaluzas.