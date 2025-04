Así define un joven a sus peores jefes: "Son unos capullos con una falta de empatía de la hostia"

El Intermedio salía a la calle para charlar con varios jóvenes y conocer sus experiencias con sus jefes. Un chico explicaba a la reportera que, en su caso, el trabajo con peores condiciones que había tenido era una cadena de comida rápida. El joven se ponía unas gafas para mantener su anonimato.

"Fatal, condiciones laborales pésimas, jefes que te gritan...", contaba el joven. El joven, además, compartía una desagradable anécdota que vivió con uno de sus superiores cuando, mientras estaba limpiando, le dijo: "De rodillas, sí, cómo me gusta". El joven no dudaba en mandar un mensaje a su jefe: "Cariño, viviendo en feliz, espero que tú también porque la última vez que nos vimos estabas muy mal".

Una chica explicó que, en su caso, su peor experiencia laboral fue como personal de eventos en ferias y congresos. "En un evento deportivo tuve que estar 12 horas de pie en la puerta con el frío de Madrid en diciembre". La joven explicaba que solo le habían pagado seis euros la hora.

Un joven, por su parte, contaba a la reportera que había tenido una mala experiencia como azafato de eventos y de camarero. "No llegaba ni a cinco euros la hora y alguna ni me la pagaban", indicaba ante las cámaras de El Intermedio. El joven, estudiante de psicología, explicaba que pudo ver de manera clara que "no se tenían en cuenta muchos aspectos del bienestar de los trabajadores". "Son unos capullos con una falta de empatía de la hostia", concluía.

