Este próximo domingo se celebran las elecciones en Brasil y la victoria se encuentra entre Lula o Bolsonaro. Por eso, Dani Mateo quiere repasar algunos de los momentos más sonados del actual presidente y que son los que le hacen tener "mucho tirón en su país", como su intención de cambiar la política brasileña. Concretamente para cambiarla por la de la "Alemania de los años 30", tal y como dijo en una entrevista: "No se consigue nada a través del voto en este país. Las cosas solo van a cambiar si empezamos una guerra civil y haciendo el trabajo que el régimen militar no hizo: matando a 30.000 personas".

Por si fuera poco, también se mojó sobre la homofobia asegurando que no existía: "Los homosexuales qué son, ¿semidioses? No, la homofobia no existe, pero tener relaciones sexuales a través del aparato excretor no te hace mejor que los demás", decía, y Dani Mateo no puede hacer otro que darle la "razón": "Tener relaciones sexuales por el aparato excretor no te convierte en un semidios, al igual que decir que la homofobia no existe no te convierte en un semiidiota, sino en un idiota completo", critica desde el plató de El Intermedio.

En el vídeo principal de la noticia puedes escuchar algunas de las intervenciones más sonadas de Bolsonaro y en las que hace alarde del atributo que le ha hecho tan popular, "la idiotez". Además, en él puedes escuchar cómo apuesta él por defender a las mujeres y cómo confiesa haber "probado gallina".