Ángel Hernández, sobre el momento en que ayudó a su mujer a morir: "Siempre he sido un perdedor en política, pero en ese momento ganamos"

El programa conoció en 2018 el caso de un matrimonio que ha sido clave para la aprobación de la ley de la eutanasia en España. "Somaticé mucho sufrimiento. Me había comprometido con ella para conseguir que se aprobase", ha contado a Andrea Ropero.

Corría el año 2018 cuando El Intermedio conoció el caso de Ángel Hernández y de María José. De un matrimonio que dio el primer paso para la aprobación de la ley de la eutanasia en España. Fue él quien se puso en contacto con el programa que presenta El Gran Wyoming para contar que acababa de ayudar a su mujer a morir. "Es terrible, no se debería permitir que una persona llegara a eso", afirmó hace casi ocho años.

Ahora, Andrea Ropero se ha reunido de nuevo con él con motivo del 20 aniversario de El Intermedio. "Desde octubre de 2018 estábamos intentando que se aprobara la ley de la eutanasia", ha expresado, para revelar el motivo por el que eligieron llamar a El Intermedio: "No es un programa amarillista".

"Cuando María José y yo decidimos que íbamos a hacerlo, que la tenía que ayudar a acabar con su sufrimiento, hablamos de a quién deberíamos dar toda la información. Pensamos que debía ser El Intermedio", ha explicado.

Y habla de cómo vivió todo: "Somaticé mucho sufrimiento. No tuve miedo de nada ni de nadie. Me hice inmortal, me había comprometido con ella para conseguir que se aprobara la ley de eutanasia".

"Ahora me reconforta, lo pienso casi todos los días cuando la recuerdo. He sido siempre un perdedor en la lucha política, pero en ese momento lo conseguimos. Ganamos", ha expresado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.