El exconseller de Cultura Santi Vila, condenado por el Tribunal Supremo a una pena de 10 meses de multa por "desobediencia", ha sido entrevistado por Andrea Ropero en El Intermedio.

Vila ha asegurado que valora "con gran tristeza" la sentencia del procés. "Es una sentencia dura, sobre todo pensando en los que están ene este momento en la cárcel, en sus familias".

"Esta crisis constitucional que vivimos, esta crisis de confianza entre gobiernos tan clara, lejos de arreglarse se clarifica", ha explicado el líder del procés, que ha negado referirse a una inacción por parte de la justicia respecto a lo ocurrido el 1 de octubre: "Si la política hubiera sido más audaz, más valiente, nunca hubiéramos llegado a estos extremos".

"Llegó un momento a partir del 1 de octubre que las emociones estaban a flor de piel, y la incapacidad de los dos gobiernos de encauzar el conflicto fue tan manifiesta que el vacío de poder lo han acabado asumiendo desde la justicia", ha sentenciado.

Además, Vila ha reconocido que en el procés "hubo muchos errores que se encadenaron": "El primero fue afianzar una crisis de confianza entre los dos gobiernos. La virtud de ir por la vida con una actitud moderada no la practicamos, y al no practicarla se tensó mucho cuerda y se acabó rompiendo".

Aunque niega que se engañara al independentismo, Vila reconoce que "ejercer el poder no es solo conservar el monopolio de la violencia, sino también de generar relato", algo que, a su juicio, hizo el Gobierno de la Generalitat pero "generó un relato que no siempre coincidía la realidad de las cosas".

El exconseller ha reconocido que se arrepiente de "haber sido corresponsable del sufrimiento que tantos catalanes, tantos ciudadanos y tantos agentes de policía sufrieron aquel día de triste memoria para todos".

Aún así, ha defendido que "teniendo clarísimo que no podíamos decepcionar la convicción de millones de catalanes que creen que Cataluña es una nación. Es evidente que aquel acto era una gran movilización política y no era posible desactivarla".

"La noche del 1 de octubre manifesté que lo que había pasado tenía una gran trascendencia política, pero no hay que olvidar que un número similar al que ha participado en aquella convocatoria se ha quedado en casa cómodamente amparado por el orden constitucional y esperando poder hablar en unas elecciones normales", ha sentenciado Vila.

Además, el líder del procés ha asegurado sentir "con mucha empatía" al resto de líderes condenados e intentar "compartir con ellos el mal trago que están pasando y trabajar desde fuera para que su condena sea tan corta en el tiempo como sea posible".

Respecto a los disturbios producidos en Cataluña tras la sentencia del procés, Vila ha asegurado que "sufre" en primer lugar "por los jóvenes que llevados por el hervir de la sangre propio de la edad se puedan meter en un lío".

Además, ha asegurado que es "tristísimo" ver cómo "hay gente que ha siso herida con gravedad, gente que ha perdido un ojo", además de tener "mucha tristeza por los agentes de Policía": "Una sociedad tan avanzada como la catalana y la española en su conjunto no nos merecemos vivir esto".

Así, Vila ha condenado la violencia "sin ningún tipo de vida" y achaca el silencio de Torra a la falta de liderazgo: "Se echan de menos liderazgos que no se forjan de un día para otro. Tenemos estos partidos soberanistas descabezados. El último de los políticos profesionales fue Artur Mas, y liderazgos descabezados conllevan la formación de gobiernos que no tienen la capacidad de tomar una responsabilidad constitucional viniendo como vienen del activismo político".

Sobre el president de la Generalitat, Quim Torra ha asegurado que "lo que es seguro es que a la vista de cómo se ha comprobado estos días tenía un dilema moral que le hacía estar en permanente tensión". "Se le ha visto muy cómodo haciendo de activista y se le ha visto profundamente incómodo ejerciendo su papel de president de la Generalitat".

"No tengo ningún tipo de duda de que con el president Arthur Más a la cabeza no hubiéramos vivido esas situaciones tan extremas", ha concluido, respecto a lo que ha apuntado que "sería necesario que -Torra- convocara elecciones": "Creo que Cataluña necesita elecciones, esto no es sostenible".

Ante el anuncio de Torra de "poner las urnas para la autodeterminación de nuevo", Vila ha asegurado no tener ni la menor idea de "qué le puede estar pasando por la cabeza la president de la Generalitat, y es posible que compañeros suyos tampoco lo sepan".

"En primer lugar tenemos que recoser la convivencia dentro de Cataluña. Los moderados hemos quedado a la intemperie, porque cuando hemos tendido la mano para votar una reforma constitucional, hemos quedado esperando. El futuro pasará también por empoderar la moderación, en Madrid y en Barcelona", ha sentenciado.

