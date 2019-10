Santi Vila ha aquejado en una entrevista con Andrea Ropero en El Intermedio que no debería haberse llegado a los "extremos" del 1 de octubre, y que si la política hubiera sido "más audaz" no se había llegado.

Vila ha reconocido que "la incapacidad de los dos gobiernos de encauzar el conflicto fue tan manifiesta que el vacío de poder lo han acabado asumiendo desde la justicia", y que durante el procés "hubo muchos errores que se encadenaron". "El primero fue afianzar una crisis de confianza entre los dos gobiernos. La virtud de ir por la vida con una actitud moderada no la practicamos, y al no practicarla se tensó mucho cuerda y se acabó rompiendo", ha explicado.

Aunque no lo llamaría "ensoñación", el exconseller reconoce que "ejercer el poder no es solo conservar el monopolio de la violencia, sino también de generar relato", eso sí, diferente al que generó la Generalitat, "un relato -a su juicio- que no siempre coincidía la realidad de las cosas".

El político de ERC ha reconocido que se arrepiente de "haber sido corresponsable del sufrimiento que tantos catalanes, tantos ciudadanos y tantos agentes de policía sufrieron aquel día de triste memoria para todos".

Vila ha defendido que "aquel acto era una gran movilización política y no era posible desactivarla", aun así, la noche del 1 de octubre recordó que no había que olvidar que "un número similar al que había participado en aquella convocatoria se había quedado en casa cómodamente amparado por el orden constitucional y esperando poder hablar en unas elecciones normales".

El exconseller ha condenado los disturbios producidos en Cataluña, respecto a los que ha afirmado sufrir "por los jóvenes que llevados por el hervir de la sangre propio de la edad se puedan meter en un lío".

Además, ha asegurado que es "tristísimo" ver cómo "hay gente que ha siso herida con gravedad, gente que ha perdido un ojo", además de tener "mucha tristeza por los agentes de Policía".

"Una sociedad tan avanzada como la catalana y la española en su conjunto no nos merecemos vivir esto", ha sentenciado el líder independentista.

