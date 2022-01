Andrea Ropero entrevista a Miguel Ríos, un hombre de 51 años que no quiso vacunarse contra el coronavirus y, tras contagiarse, pasó 75 días en la UCI. Recientemente salió al fin del hospital, pero aún tiene muchas secuelas: "Un tercio del pulmón lo he perdido", explica en El Intermedio, donde relata las dificultades que aún sufre al caminar o incluso hablar.

Miguel era reacio a vacunarse -"te crees muchas veces más lo que ves en las redes sociales que realmente lo que es la comunidad científica", reconoce-, pero tras su dura experiencia ha cambiado radicalmente de opinión: estuvo intubado y en coma y a su familia llegaron a decirle que solo tenía un 1% de probabilidad de sobrevivir. "Es una cosa bastante dura para la familia", afirma.

Por ello, pide a los no vacunados "que piensen en los familiares": "Animo a la gente que no está vacunada a que se vacune. Es la mejor manera de poder protegernos tanto a nosotros como a las personas que queremos", sostiene Miguel, que no puede reprimir las lágrimas al recordar los muchos meses que pasó en el hospital. Puedes ver su testimonio completo en el vídeo que ilustra estas líneas.