En el día en el que se ha aprobado la ley de eutanasia, Andrea Ropero entrevista en este vídeo de El Intermedio a Ángel Hernández, quien junto a su mujer María José han sido un pilar fundamental para que esta esperada ley saliera adelante. "Me hubiera gustado que estuviera aquí María José para que tuviera la tranquilidad, no solo de poder acogerse a la ley, sino de la tranquilidad que le hubiera dado que yo no me hubiera expuesto a lo que me he tenido que exponer", afirma Ángel, que destaca que esta ley "es un premio para toda la gente que quiera acogerse a ella".

"Hay un recorrido histórico de reivindicación de esta ley", resalta Ángel Hernández, que recuerda la "gran reivindicación que hizo Ramón Sampedro". Además, el hombre se acuerda de su madre, quien tuvo un ictus en el 2000 y falleció en el 2001: "Tuvo una agonía de 18 meses, para mí eso fue determinante para que yo pudiera ayudar a María José". Incluso, la propia María José afirmó a Ángel que no quería que le pasara lo mismo que a su madre tras ver la agonía de la mujer afirma Ángel. ¿Cómo les gustaría que les recordasen a María José y a él? ¿Aceptaría un indulto si fuera condenado antes de que la ley entrara en vigor?

El Intermedio recuerda en este vídeo el duro momento en el que Ángel Hernández comunicó a Emergencias que su mujer, María José, había fallecido. Tras esta llamada, el hombre se derrumbó. Así lo contó: "Ha decidido suicidarse, le he prestado mis manos".