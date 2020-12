El Congreso ha dado luz verde a la primera ley que regulará la eutanasia con una amplia mayoría: 198 votos a favor. En contra se han situado Partido Popular, Vox, UPN y Foro Asturias, que ya expresaron su negativa en la Comisión de Justicia al considerar que se trata de una medida "inconstitucional". Una vez ha finalizado la votación, los diputados de PP y Vox han abandonado la Cámara Baja junto a los dirigentes de Ciudadanos, que también se han marchado a pesar de haber votado a favor de esta ley.

Desde El Intermedio celebran esta aprobación y recuerdan el caso de Ángel Hernández y María José Carrasco, quienes entraron en la vida de todos el 25 de octubre de 2018. El 3 de abril de 2019, fue el que María José, enferma, le pidió ayuda a Ángel para terminar una vida de sufrimiento. En este vídeo recordamos cómo fue esa dura llamada en la que el hombre comunica a Emergencias que su mujer ha fallecido después de que él la haya ayudado a cumplir su deseo: "Ya estaba muy harta de su situación, estaba sufriendo mucho y ha decidido suicidarse, la he ayudado yo porque ella no podía con las manos, yo le he prestado mis manos".

"Fuimos dos personas que nos amamos hasta lo imposible"

Tras salir adelante la ley de eutanasia Andrea Ropero entrevista a Ángel Hernández, quien celebra esta aprobación. Eso sí, el hombre denuncia que se le vaya a juzgar en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer: "Es patético". Puedes ver la entrevista completa en este vídeo.