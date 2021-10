El acoso escolar es una de las tareas pendientes de nuestra sociedad. Andrea Ropero quiso saber cómo se sienten las víctimas hablando con una de ellas. Así, logró entrevistar al exjugador de baloncesto Iñaki Zubizarreta, que sufrió bullying por medir 2,07 metros de altura.

Todo comenzó, explicaba a El Intermedio, cuando cumplió 11 años. Entonces, arrancaron las vejaciones y humillaciones. Algo que, junto a la pasividad de su profesora, mermó su autoestima: "Piensas que todo el mundo vale más que tú, que todo lo que te pasa te lo mereces. Lejos de hacerme caso la tutora me encasilló en el cliché de 'cuanto más alto más bobo' y cuando le hacías una pregunta en clase te respondía que ella no tenía tiempo para responder a un tonto que no le iba a entender".

