Rafa Botella, de 35 años, sufrió un grave accidente de coche a los 19 que le dejó tetrapléjico, algo que desde hace unos años también le produce otras patologías e intensos dolores. Aunque no se plantea la eutanasia en estos momentos, dice sentirse aliviado por la nueva ley que la regula, aprobada en el Congreso.

Por eso, según cuenta a Andrea Ropero, hoy está "celebrando que podamos por fin tener la opción de decidir por nosotros mismos nuestro final". Y es que, aunque Rafa tiene "demasiadas" ganas de vivir, según él mismo explica, el dolor que sufre es muy duro. "Lo que más me entristece no es el dolor, es que el dolor me quite las ganas de vivir", afirma.

"Quiero tener una bala en la recámara por si algún día el dolor no puedo soportarlo más", afirma, sobre la nueva ley de eutanasia, y lanza un contundente mensaje a quienes están en contra: "Sé la impotencia que da que alguien que no te conoce se crea tu padre, tu protector, tu dios y te diga 'no, tú no puedes morir, tú te aguantas y sufres'".

La dura llamada de Ángel tras ayudar a morir su mujer

Ángel Hernández y su mujer, María José, reabrieron el debate sobre la eutanasia después de que él la ayudase a morir el año pasado. Así fue el duro momento en que comunicó a Emergencias que había fallecido: "Le he prestado mis manos".