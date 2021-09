La Fiscalía del Tribunal Supremo notificó al rey emérito Juan Carlos I en junio, en noviembre y en diciembre de 2020 la apertura de diligencias relativas a su fortuna. Las dos primeras ocasiones se produjeron antes de que regularizase casi 700.000 euros en diciembre, mientras que la tercera fue antes de que regularizase 4,4 millones de euros en febrero de 2021.

Sobre estas notificaciones, Carlos Cruzado, el presidente de Técnicos de Hacienda, ha señalado que "con la notificación se estaría impidiendo la regularización". "No es normal que tenga la posibilidad de regularizar porque la agencia tributaria no haya abierto diligencias de inspección o de comprobación", ha señalado al respecto.

En una entrevista con Andrea Ropero para El Intermedio también ha destacado que "la agencia tributaria ha actuado muy lentamente" y "no hay conocimiento de que se haya abierto una inspección". Asimismo, ha apuntado que el camino que se está siguiendo "no es el habitual porque no está dando los mismos pasos" que con otros contribuyentes. "Desde un principio pedimos que abra la inspección", ha sentenciado.

La denuncia de la alcaldesa de un pueblo cercano a Ricobayo

Andrea Ropero visita el embalse de Ricobayo, casi sin agua y convertido en un secarral después de que Iberdrola lo vaciase, según los alcaldes y vecinos de la zona "para hacer caja". Habla con Lidia Pechero, alcaldesa de Palacios del Pan, donde además han sufrido cortes de agua.