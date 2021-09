Con este vídeo de El Intermedio recordamos el momento en el que Santiago Abascal trató de evitar las preguntas de Andrea Ropero a base de empujones y carreras.

La colaboradora del programa le preguntó por su presencia en una manifestación de agricultores, en la que fue abucheado, pero el líder de Vox se negó a responder.

"No me empuje que me van a tirar", le tuvo que decir en un momento Ropero. Tras varias carreras tras él, el presentador de la formación de extrema derecha le dijo "vas a tener que estar más en forma para seguirlo", a lo que ella respondió: "Estoy bastante más en forma que usted, gracias".

(*) Este verano en laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la temporada de El Intermedio.