Raúl Pérez se pone en la piel de 'Alvise Pérez' y decide 'confesarse' a través de una canción. El 'lider' de 'Se acabó la fiesta' afirma que de él "se han dicho muchas cosas" como que es un fabricante de bulos pero, como expone, "hay otra verdad": "Tengo la mejor voz de la extrema derecha europea". Por eso se anima a 'confesarse' haciendo su propia versión de 'Devuélveme la vida' de Antonio Orozco.

"Pido perdón por no haber facturado un euro, poco he durado, se ha acabado la fiesta pa' mí", entona. "Pido perdón por contarte mil trolas, por internet no dejáis de ponerme a parir", sigue su canción. "Pido perdón, sortearé la panoja a quien quiera, este euromillón no lo hacen ni Vox ni el PP", afirma en su tema.

"Devolveré la guita", dice en su estribillo, "100.00 son un pastón, me los dio sin factura un criptobro". "100.000 son un pastón así que mejor me los quedo yo...y ahora, devolveré la guita", termina la canción.