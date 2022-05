Varias comunidades autónomas han recortado su gasto en dependencia, según un informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En total habrían sido 11 regiones, entre los que destacan los 55 millones menos destinados en Cataluña o los 43 millones medios en Canarias, que ha bajado su presupuesto casi un 25%.

En 2021, cerca de 400.000 personas acabaron el año sin recibir la prestación económica que les correspondía y más de 46.000 fallecieron pendientes de resolución, una media de 128 fallecidos cada día. El tiempo de espera en nuestro país es de 421 días.

En El Intermedio hemos podido hablar con una de las personas que forma parte de esa lista de espera. Rosa Delgado es solicitante de la ayuda de dependencia desde el año 2019, cuando su madre sufrió un ictus cerebral que la dejó "totalmente vegetal". En el vídeo nos cuenta la situación que viven ambas, teniendo además un hermano con una incapacidad permanente para la vida.

"Tardaron dos años en venir a valorarla, le dieron el grado máximo y le dijeron que en cuatro o cinco meses vendría una segunda asistenta. Me llegó una carta que tenía el grado 3 aceptado, pero no ha venido ninguna asistenta más, llevo un año y dos meses esperando. Me dicen que hay mucha gente en espera. Esto es insostenible, no tenemos recursos", lamenta.

Rosa explica que quizás cuando alguien llegue sea demasiado tarde: "Mi madre está aquí, pero no sabemos cuánto va a durar... quizás van a venir cuando ya no lo necesite. Mi madre no va a durar toda la vida". El Gran Wyoming espera que su caso se resuelva "pronto", tanto la de Rosa como la de todos aquellos canarios que están esperando la llegada de ayudas.