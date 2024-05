'Esperanza Aguirre' y 'Rodrigo Rato' se encuentran en 'La Isla de los Perdidos'. La expresidenta de la Comunidad de Madrid y el exministro de Economía comparten sus días en esta ínsula a donde van a parar aquellos políticos que han dejado sus antiguos cargos para compartir sus penas y recordar tiempos mejores.

'Esperanza' ayuda a 'Rodrigo' a que mejore su swing de golf. "Visualiza la bandera y piensa que la bola es la economía española", dice la política. "Que me desmotivas...", responde él. El tiro no llega a buen puerto. "En la cárcel hacía talleres de cerámica... de golf no sé nada", se queja Rato.

En la isla tienen una radio transmisora a través de la cual consiguen sintonizar el programa de radio de Federico Jiménez Losantos. "¡Qué ilusión! Es escuchar esa voz aterciopelada y me siento en casa", afirma 'Esperanza. 'Rodrigo', por su parte, prefiere cambiar de canal para intentar contactar con alguien y que vengan a salvarlos. "Pero qué prisas... si no estamos tan mal. Fíjate, Losantos en la radio, playa, golf... solo falta Aznar luciendo abdominales para que esto parezca Oropesa en los 90", argumenta 'Aguirre'.