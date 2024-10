Thais Villas visita un instituto de secundaria para charlar con varios adolescentes sobre qué importancia le dan a su imagen. La reportera rompe el hielo preguntándoles si se sienten guapos. Javier responde rápidamente que sí. "Hay que amarse a uno mismo", le dice a Thais. "Qué gran frase, si señor, Javier", responde ella, "ese es el mensaje".

Nao, por su parte, afirma que se siente guapo "a ratos, sobre todo cuando me toca hacerme la foto para Instagram". Marian, por su parte, ha venido muy arreglada para la entrevista. "No sé si te has producido así porque venías a verme a mí", le dice Thais. "No, me maquillo así de normal", responde ella.

Adrián no duda en piropear a su compañero Carlos afirmando que lo ve guapo. "Te queda muy bien el pelo corto" responde él a Adrián. "Y tú tienes unos ojos muy bonitos", añade él. Inés y Jimena también se consideran guapas. "Mis padres son guapos entonces yo también soy guapa", añade Inés.