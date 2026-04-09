La activista Fariba Ehsan denuncia el machismo del régimen de los ayatolás: "La vida de una mujer vale la mitad que la de un hombre"

La activista iraní denuncia que la constitución de Irán es discriminatoria contra la mujer. Por ejemplo, no pueden tener la custodia de sus hijos si se divorcian.

Fariba Ehsan es una reconocida activista y, además, es la presidenta de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos en España. Durante muchos años ha denunciado los abusos del régimen de los ayatolás en su país, Irán. Pero, como le cuenta a Andrea Ropero, los bombardeos de EEUU e Israel ha provocado que la lucha por los derechos humanos que estaban llevando a cabo desde diferentes movimientos civiles en su país, se paren.

"Estados Unidos a bombardear a muchos sitios por sus intereses económicos", señala, "ha dejado Afganistán en manos de los talibanes y se ha olvidado de las mujeres". Ehsan considera que se valen de excusas para atacar a un país y, así, conseguir controlar la economía de la zona.

La activista señala que cuando el régimen de los ayatolás llegó al poder en 1979, estableció una constitución discriminatoria, "especialmente hacia las mujeres". "Tienen la mitad de derechos que los hombres", expone, "la vida de una mujer es la mitad de la de un hombre".

Esto también aplica a, por ejemplo, las herencias o la custodia de sus hijos. Ella decidió marcharse de Irán hace 30 años por esa discriminación debido a que se divorció y su situación era muy vulnerable. "Tuve que elegir entre quedarme en Irán con mi hija o salir y dejar a mi hija porque su padre no me daba permiso", recuerda. Ella decidió salir del país y luchar hasta que pudo traer a su hija.

A Fariba le gustaría que en su país se produjera un alto al fuego, que se liberaran a los presos políticos iraníes y que, además, que llegue la democracia a su país. "Nos lo merecemos", afirma, "los iraníes merecen esa libertad como cualquier ser humano". Ehsan tiene claro que le gustaría poder volver a su país. "La tierra donde naces es como tu madre", reflexiona, "aunque también me siento una española más porque aquí también tengo este sentimiento".

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