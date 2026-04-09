Fariba Ehsan, activista iraní: "La lucha civil por los derechos humanos ha quedado bajo la sombra de los bombardeos"

La activista explica que los iraníes están viviendo bajo las balas del régimen iraní y, además, sufriendo los bombardeos de EEUU e Israel. Además, señala que los bombardeos están provocando que los ayatolás estén más unidos.

Este jueves se cumplen 41 días desde que comenzó la guerra de EEUU e Israel contra Irán, y para saber cómo están viviendo esta guerra los iraníes, Andrea Ropero charla con la activista iraní Fariba Ehsan, presidenta de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos en España. Ehsan señala que Irán está viviendo "una pesadilla desde finales de diciembre del año pasado", cuando se produjo una matanza de gente que salió a protestar.

"No habíamos terminado con la sangre derramada que estaba en las calles de Teherán y de Irán con esta matanza y empezaron con los bombardeos de EEUU y Netanyahu a Irán", indica. La activista señala que los ciudadanos de su país han vivido entre las balas "de la represión del Gobierno de Irán" y los bombardeos.

Fariba lleva 30 años viviendo en España, después de huir de su país. Parte de su familia sigue en Irán y, como transmite, "no viven, sobreviven". Ehsan señala que hay escasez "de todo". Además, viven bajo las amenazas diarias de EEUU y también sufren la represión. "En el camino para ir al trabajo hay muchos controles", explica, "el martes pasado me llamó mi hermana, llorando y diciendo que quizá era la última vez que iban a poder hablar".

Sobre si los bombardeos están debilitando al régimen iraní, la activista indica que cree que han provocado que estén "más unidos". "Hacen que nuestra lucha sea más difícil", expone, "la lucha civil, por los derechos humanos, quizá ha quedado bajo la sombra de los bombardeos". "Ellos sabían que, con la guerra, estos movimientos se iban a callar, no pueden protestar", añade, "es un régimen criminal".

Ehsan explica que, aunque hay bombardeos, el régimen sigue ejecutando a gente. "Hace unos días ejecutaron a 14 personas", expone, "jóvenes que estaban en enero en las protestas".

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