La Gripe A llegó a nuestro país en 2009. Un pandemia que afectó a más de 50 países y que hoy en día se sabe que no es más que la gripe estacional. Dónde estabas entonces entrevista al epidemiólogo Chesco Nogareda para recordar cómo fue este brote que tuvo en vilo a todo el mundo.

Nogareda explica que "la Gripe A es un virus de origen animal, de origen gripe porcino, que al mutar es capaz de infectar a humanos y transmitirse entre humanos"

El primer caso en todo el continente apareció en Albacete, un joven de 23 años que había viajado a México y que inició un contagio masivo en nuestro país.

"Hay mucha incertidumbre, falta de información. No se sabe muy bien qué capacidad de propagación tiene el virus. No existe un tratamiento específico para esta enfermedad, no hay vacuna disponible. Hay histeria", describe.

Chesco Nogareda recuerda el caso de un brote en la academia militar, en Hoyo de Manzanares. El caso se generalizó cuando se conoció que el cuartel lo habían visitado 150 alumnos de un colegio.

Un mes más tarde era imparable. Afectaba a más de 50 países y la OMS declaró estado de pandemia.

Las farmacéuticas lanzaron la vacuna y los países iniciaron una carrera contrarreloj para hacerse con el mayor número posible de dosis. El Gobierno compró 13 millones de vacunas.

"Hoy en día sabemos que ese virus no es más letal que la gripe estacional. De cada 1.000, uno muere. No existe ninguna diferencia entre la gripe A y la gripe estacional. Ahora lo piensas y dices: 'Madre mía', comenta el epidemiólogo Chesco Nogareda.