"La Iglesia ha sufrido varias desamortizaciones a lo largo del tiempo. Les han expropiado las tierras porque llegaba un momento en el que era todo suyo y la gente no tenía sitio ni para trabajar" reflexiona Wyoming en este vídeo, perteneciente a la segunda entrega de 'Usted está aquí', que en esta ocasión tiene como tema central la religión. "A día de hoy, tiene más patrimonio que el propio Estado".

"Pero no solo eso. Para echarle una manita, determinado político, del que no me gustaría decir el nombre, pero se llama José María Aznar, se inventó una cosa alucinante, que se llaman 'inmatriculaciones'", comenta Wyoming, con cierta sorna, ante el público presente en la grabación de este nuevo formato que se emite semanalmente en ATRESplayer PREMIUM.

En esta conversación con David Trueba, su íntimo amigo y moderador de las conversaciones en este programa, el presentador de El Intermedio hace referencia a la modificación del Reglamento Hipotecario decretada por el Gobierno de José María Aznar, con la que la Iglesia católica consiguió inmatricularse por 30 euros la Mezquita-Catedral de Córdoba, entre muchos otros bienes.

"Es muy difícil calcular, porque no dan cifras, la cantidad de millones de euros que en muy poco tiempo se han incautado de bienes que antes eran comunes". Los datos acerca de las inmatriculaciones practicadas durante el último cuarto de siglo se desconocen con exactitud. Algunas voces apuntan a 30.000 o 40.000 aunque hay asociaciones que creen que puede haber más.

